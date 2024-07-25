IVE後山縱火檢爆炸品 涉案4初中生最細13歲

【本報訊】本周二下午3時許，香港專業教育學院（觀塘IVE）職員報案，指有兩名男子在學校一斜坡上懷疑縱火，在燃燒雜物後逃去。執法人員接報到場，在斜坡發現大量不同種類化學品、一批武器及一支電槍，經情報分析及調查後鎖定疑犯身份，並以涉嫌「管有爆炸品」、「串謀製造爆炸品」及「無牌藏有槍械」，拘捕4名（13至15歲）少年，他們為中一及中二學生，據悉在東九龍區居住及讀書。

起刀斧電槍防毒面罩 據了解，案發斜坡位於學院大樓底部，斜坡與樓底中間有一個約兩米高、面積約500平方米空間，地面有多處燒焦痕迹，包括硝酸鹽等化學品種類高達90種，涉及固體、液體和粉狀，分別被放在膠樽及膠袋，同時檢獲大量量杯、漏斗、酒精燈、打火機、滅火筒等實驗室用具、以及兩把斧頭、一把軍刀及一支電槍，另有3個打開的行李箱，內有一批化學品及防毒面罩。

爆炸品處課人員經調查後，初步檢獲小量懷疑爆炸品，多種可製造爆炸品的化學品及山埃，部分化學品穩定性較低，該些化學品已被爆炸品處理課人員與政府化驗所檢走。其後，執法部門鎖定疑犯身份及拘捕4人，當中一人疑有黑幫背景。

人員經搜查4人住所後，在其中一人位於觀塘協和街277號的居所，檢獲小量懷疑爆炸品，再於其手機內尋獲製造爆炸品的化學程式照片、以及瀏覽相關網站的紀錄。而在另一名疑犯手機內，人員亦發現多段影片，拍攝到其中一名疑犯在斜坡燃燒懷疑化學品。

人員經進一步調查後，發現其中一名疑犯於案發後，把一袋物品帶離住所，並交予另一名疑犯棄置。其後，人員在觀塘協和街一居屋山坡尋獲該袋物品，內裏有小量爆炸品、化學品、電子磅、護目鏡及多對膠手套。4名疑犯屬朋友關係，互相認識約7年，早前他們曾到過案發斜坡，有人承認曾在網上購買化學品，且多次帶至現場燃燒和測試。至於檢獲的化學品及懷疑電槍，已交由軍械專家及政府化驗所測試，爆炸品的威力需要檢驗。執法部門正調查疑犯犯案動機，是否涉及政治目的、有否被人操控，以及有否同黨或在逃人士。