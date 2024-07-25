黎智英申判表證不成 押至今早裁定

涉違法協議稱未達成 求外力制裁又拒認 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，控方已完成舉證。黎智英一方要求法庭裁定3罪表證不成立。有關申請昨在西九龍法院（暫代高院）處理。黎智英代表指，本案牽涉新聞自由，法庭應用不同的角度審視。法官則指，對法律無知並非辯解理由，質疑辯方提出的議題，應在裁決時定奪，不是現階段處理。法庭聽罷陳詞後，押後至今日上午就申請作裁斷。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻陳詞時指，新聞媒體是社會上的「第四權」，職責包括監察政府，不同媒體有不同立場，屬正常不過的事。他形容控方指黎智英與他人串謀，利用《蘋果日報》作平台犯案，是奇怪的指控。彭強調言論及出版自由固然非王牌，但這是《基本法》賦予的權利，法庭在判斷牽涉新聞媒體的煽動案時，應該用不同角度考慮。

官：對法律無知非理由 彭耀鴻又指，國安法生效前，黎智英等人或許達成協議做某些事，但協議的基礎是該些行為屬合法。彭指國安法生效後，該些行為變成違法，協議的基礎已徹底改變，如同民事案中的合同失效概念，而控方並無證據指稱各人有新協議。法官即質疑指是否需要證明有新協議存在，並認為這些屬事實爭議，應在裁決時定奪，強調對法律無知非辯解理由。

就着黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段，彭耀鴻指，即使黎智英曾提及制裁，也只是他的個人意見，並非請求外國制裁。此外，審訊時壹傳媒前行政總裁張劍虹稱，2020年12月黎智英遭還押期間曾向他說「唔使驚，好似原來咁繼續做」。彭指黎只說「繼續做」，意思可以是繼續營運報館，並無證據顯示，他們有協議繼續出版涉嫌違法的內容。法官反指如形容制裁是有用，亦可同樣被視作要求制裁。無論如何，這些均應是法庭裁決時裁斷，並非現階段處理的事宜。

指議題應待裁決時定奪 控方回應時指，黎智英在國安法生效前的作為，可以視為本案的背景，讓法庭全盤了解事件來龍去脈。控方重申，黎等人在國安法生效前達成協議，據本案證據，包括從犯證人供詞、黎智英的Twitter（現稱X）帳戶貼文、黎智英在《蘋果》的〈成敗樂一笑〉專欄文章。控方指該協議在國安法生效後仍然存在，民事合同法並不適用於刑事上的串謀行為，並引用泛民初選案判詞來印證說法。法官即指，初選案裁決屬事實裁斷。控方亦強調，有關協議的問題，以及黎智英所發表的屬意見抑或請求制裁，應該留待法庭在裁決時處理。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022