醫健：老有所醫：再生醫學應用於膝關節退化

醫療日新月異，一日千里。大眾對於「再生」二字都趨之若鶩，因為它有返老還童之意。但當大家深思，世上真的有返老還童嗎？

西方醫學研究着重實證醫學，是以流行病學和統計學的方法，從龐大的醫學資料庫中嚴格評核、分析找出值得信賴的部分，從優質醫學文獻分析，應用於臨床治療工作，使病人獲得最佳選擇。

膝關節退化成因複雜，跟年紀最有關係，即年紀愈大，退化情況愈嚴重。膝關節軟骨細胞年長後新陳代謝減慢，如果遇上過大壓力，例如對關節較大壓力運動，細胞生長便會追不上受破壞速度，從而軟骨受損。

近年國內外有報道再生治療醫治膝關節退化，治療標榜利用簡單注射方法便可以讓細胞重生，這些研究通常都顯示注射後可以減少關節疼痛，達致改善關節功能，並標榜能減慢關節退化。

最近一些高質素醫療期刊都建議醫生小心應用，因為這些治療並沒有客觀證據顯示有效。何謂客觀證據？這就是軟骨有否真正改善，因為要觀察軟骨並不容易，通常需要高質量的磁力共振加上顯影劑才能清楚看見。另外，這些再生治療大都在較小規模的私人中心進行，並沒有在大學進行嚴謹的雙盲科研。此外，一些進行治療後的不良反應亦沒有清楚解釋。

故此，暫時仍未有足夠證據再生醫療能應用在膝關節退化上。加上它的治療費用非常高昂。再生治療必須要經過嚴謹的醫學驗證才可以應用在病人身上。

骨科專科醫生吳富源

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