貓迷博覽8‧2會展開鑼 調查指飼主花費飆

【本報訊】灣仔會展由下月2日起一連三日舉辦亞洲最大型貓主題博覽「香港貓迷博覽會」，場內設有以貓作主題的海外及本地文創藝術產品等，亦特設貓奴知識講座、十二「喵」生肖及「吃貨貓」貓奴必到打卡區等。主辦單位昨亦發布調查結果，發現「貓奴」每月養貓支出較去年急升26%，平均花費近1,900元，並指出有關貓的產業之市場熱度將有增無減。

據主辦單位公布，今年訪問了約1,000人，發現養貓人士中超過60%人飼養兩隻或以上，12.4%養貓人士更飼養4隻或以上，較去年上升1%。每月平均飼養貓隻花費為1,889元，較去年1,495元急增26.4%。主辦單位表示，每月寵物產業（貓）市場經濟價值達致1.9億元，每年逾22億元，市場熱度將有增無減，特別是寵物健康如醫療產品、保險等板塊備受追捧。

該貓迷博覽去年首次舉行，吸引18萬人次入場。主辦單位表示，今年增設一個展覽館，吸引200個參展商參與，並提供410個展位，希望今年入場人次能維持相關水平。是次博覽的票價為30元，會場接受貓隻入場，但貓主入場時需把貓放進袋裏，並繫上牽引繩。

日藝術家山本修參展 貓迷博覽會內設有各種主題的展區，包括文創藝術區，邀請有關貓的文創品牌進駐，其中日本藝術家山本修將首次參與主題展覽，帶來以貓為主角重新詮釋世界名畫。另有香港本地插畫家文地貓將在主舞台舉辦新書發布會，與貓迷們一起成為更了解貓星人的貓奴。展會亦有貓迷講座，將邀請動物協會分享寵物物理治療等知識。大會還將舉辦「CFA貓隻品種巡禮」，帶來20個品種，超過100隻貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。