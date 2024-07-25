8‧2起亞博工展會購物節 多區增巴士線連接

增Chill飲Chill食區 美酒小食慰味蕾 暑假又有食、買、玩盛事，中華廠商會昨日宣布將於8月2日至5日舉行「第4屆工展會購物節」，今屆共有超過250個室內攤位，分布於6大展區，雲集各種產品、環球美食美酒、以及豐富多彩的娛樂活動。為吸引市民留港消費，並吸納跨境客到訪，今屆工展會購物節設特別交通安排，包括3條來往荃灣、屯門、天水圍至亞洲國際博覽館的免費接駁巴士路線，以及免費乘搭東涌特快巴士X1，由東涌巴士總站直達亞洲國際博覽館，另外機場快綫及11 Skies亦會有泊車優惠。主辦機構估計可吸引6萬人次入場。

逾250攤位 料6萬人次入場 廠商會會長盧金榮表示，工展會購物節在亞洲國際博覽館舉行，鄰近機場和港珠澳大橋香港口岸，附近亦有很多遊客喜愛的景點和商場，有利今屆展會續創佳績。而為吸引市民留港消費，今屆工展會購物節新增「Chill飲Chill食」區，配以別具特色的酒吧布置，為入場人士即場調製多款特色雞尾酒，結合其他酒品如紅白酒、氣酒、啤酒、蜂蜜酒等，以及佐酒小食，還會每日免費派發30杯雞尾酒讓入場人士品嘗，以及邀得冠軍級調酒師於場內作分享及獻技。

每日限量福袋 辦機票抽獎 適逢今年是廠商會成立90周年的重要日子，大會推出多重抽獎和有獎遊戲，送出名貴家電、保健品和床上用品等總值70萬港元的豐富獎品，展會期間每日首90名入場人士將獲贈價值190元的福袋，而入場的海內外旅客則可以參與免費機票抽獎活動，有機會贏取由香港國際機場贊助，來往北京、上海和杭州至香港的機票。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆指，工展會購物節除了可以滿足入場人士「掃平貨」、「歎美食」的需求，場內亦準備了多場舞台表演和工作坊，並增設遊戲區，設有遊樂設施和攤位遊戲，讓大人小朋友一同歡度暑假。「第4屆工展會購物節」的開放時間為上午10時30分至晚上7時，入場門券每張10元。