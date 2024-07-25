剷安全島2死8傷 肇事的哥遭索償

【本報訊】大埔廣福道於2021年8月發生致命車禍，一輛的士途經該處交通燈位時，突然剷上安全島猛撞正在過路的途人，釀成兩死8傷。肇事的士司機承認兩項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，於今年2月被判監禁8年，且終身停牌。車禍其中一名傷者入稟高院，向涉案的士司機索償。司法機構已排期於2025年1月16日進行首次提訊。

就是次意外，被告於今年1月，在高院承認兩項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。據同意案情提及，當日被告駕駛的士，在大埔廣福道沿西行線行駛至交通燈位附近，當時行車線為紅燈，但被告未有停車，更加速把的士向右轉超車，的士最終以時速約50公里撞向安全島，多名過路的路人被撞倒，當中包括孕婦，最終亦導致兩名較年長的途人死亡。法官形容本案令人惋惜、不安及震驚，考慮到被告之駕駛態度及作為，最終就6項控罪共判囚8年。案件編號：HCPI 202/2024