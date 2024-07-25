涉呃4.6萬警隊補水 退休總督察拒認罪

案發反修例風波期間 8項提控料審3天 現已退休的一名警隊總督察被指於2019年在職時，於反對修訂《逃犯條例》風波期間涉嫌使用虛假文書，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他否認一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件昨日在沙田裁判法院開審，預計審期3天。證供顯示，被告在2019年8月，曾7次報稱逾時工作及申領津貼，最長一次逾時將近27小時。

涉案56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察，駐守沙田警區。沙田警署葉姓文書助理作供指，被告是他的上司，他會按被告指示代填逾時工作批核表格，為被告輸入逾時工作的時間、日期及原因。控方展示與案相關的表格，顯示被告曾在2019年8月7日至23日，7次報稱逾時工作及申領津貼，其中一次逾時時數更長達27小時。

證人：被告曾稱欲取150小時津貼 陸姓雜項調查女指揮官則供稱，曾指示下屬協助被告處理逾時工作津貼的文件，並曾詢問被告想如何申請8月的逾時工作津貼。他指對方曾回答稱想拿足最多150小時的逾時工作津貼。

被告被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2019年8月7日與8月23日之間，身為香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，促使向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

被告另被控7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，控罪指他於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即被告葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。案件編號：STCC 1716/2023