借工藝品運毒抵台 2港男斷正

【本報綜合報道】台灣機場航空警察局和關務署台北關周二（23日）宣布破獲香港梁姓男子利用工藝品運毒闖關，查獲2.15公斤第一級毒品海洛英，又拘捕同機押貨的張姓男子，近日依違反毒品危害防制條例將兩人移送起訴。

事發於今年3月8日，台北關和航警在桃園機場透過X光機發現，從馬來西亞吉隆坡搭機赴台的66歲梁男，託運行李內的石膏工藝品疑似藏毒，在梁男領取行李通關時鎖定截查，果然發現內藏海洛英。台北關與航警根據相關訊息發現，與梁男乘坐同班機赴台的32歲張男可能由運毒集團派遣，作為潛伏於梁男身邊的同案押貨人。向檢察官報備取得同意後，航警在桃園機場入境大廳將張男拘提到案。