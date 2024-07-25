借工藝品運毒抵台 2港男斷正
【本報綜合報道】台灣機場航空警察局和關務署台北關周二（23日）宣布破獲香港梁姓男子利用工藝品運毒闖關，查獲2.15公斤第一級毒品海洛英，又拘捕同機押貨的張姓男子，近日依違反毒品危害防制條例將兩人移送起訴。
事發於今年3月8日，台北關和航警在桃園機場透過X光機發現，從馬來西亞吉隆坡搭機赴台的66歲梁男，託運行李內的石膏工藝品疑似藏毒，在梁男領取行李通關時鎖定截查，果然發現內藏海洛英。台北關與航警根據相關訊息發現，與梁男乘坐同班機赴台的32歲張男可能由運毒集團派遣，作為潛伏於梁男身邊的同案押貨人。向檢察官報備取得同意後，航警在桃園機場入境大廳將張男拘提到案。
檢海洛英值近240萬 可判死
台媒報道指，梁男因積欠債務遭運毒集團鎖定說服走私毒品赴台。初步估計，查獲的海洛英市值上千萬元新台幣（約238萬港元）。上述兩男依法移送桃園地檢署偵辦，並於近日起訴。航警局表示，製造、運輸、販賣第一級毒品者，不分國籍，最高可判處死刑或無期徒刑。
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