「幣少爺」遭國際刑警發紅色通緝令

黃鉦傑

【本報訊】國際刑警組織向兩名本港男子黃鉦傑及莫浚廷發出紅色通緝令，黃即是2018年在深水埗天台撒錢的「幣少爺」。國際刑警網頁顯示，今年30歲的黃鉦傑及26歲的莫浚廷，同被國際刑警組織以紅色通緝令展開全球通緝，黃涉嫌干犯一項欺詐及兩項盜竊罪，莫則涉及兩項處理財產罪。通緝令上的通緝方顯示為「中國香港」。

26歲助手涉處理財產同追緝 根據國際刑警的操作，通緝令有7個類別，紅色通緝令為最高一類，意即要求拘捕或臨時拘捕被通緝人士，以便將其遣返。執法部門指，國際刑警組織會透過其國際通告系統，發出關鍵罪案通告。因應成員組織的要求，國際刑警組織總秘書處會以阿拉伯文、英文、法文及西班牙文4種官方語言，發出有關通告。

黃鉦傑及被指為其助手的莫浚廷，去年均捲入JPEX案，惟當局調查時有人已經離境。有消息指，涉案者疑與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關，被列為JPEX案的關鍵人物。本港執法部門早前向國際刑警組織提出通緝要求後，獲得接納。

黃鉦傑2018年12月曾在深水埗天台撒錢，引起一時哄動，其後被執法部門以涉嫌擾亂公眾秩序拘捕。至2019年2月28日，黃再被執法部門商業罪案調查科以涉嫌串謀詐騙拘捕，商罪科當時指，黃涉嫌推銷虛擬貨幣掘礦機無兌現，以涉嫌串謀詐騙將他拘捕。