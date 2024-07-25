涉趁暈眩姦13歲女 南亞青年受審

【本報訊】21歲南亞裔青年於前年認識一名13歲女網友後，於初次見面便把她帶往住所，期間涉嫌趁女童吸服大麻後，感覺暈眩時強姦她。懷疑涉案青年否認一項強姦罪，案件昨在高等法院開審，預計審期6日。控方指，在性侵過程中，事主遭掩口，事後她更曾想過自殺。

本案被告是南亞裔的馬哈茂德（Mahmood Mubeen），案發時21歲。本案由法官黎婉姫，連同6男一女陪審團審理，預計審期為6日。據控方開案陳詞指，事主Ｘ生於2007年，案發時13歲。2021年8月，被告透過Instagram帳戶認識Ｘ。同月25日，在被告威脅下，Ｘ應約跟被告見面。兩人在油麻地砵蘭街一處見面，被告之後帶Ｘ回家。被告在住所內，邀請Ｘ吸服大麻，Ｘ最初拒絕，最終吸服了一口，隨即感到暈眩。

事主曾吸大麻 案發後想輕生 控方續指，被告趁Ｘ感暈眩時，吻她的臉及胸部，甚至打算脫下她的短褲。Ｘ嘗試推開被告並試圖離開，被告見狀制止，並把她推到床上，再強姦她。過程中，Ｘ一直掙扎並明言拒絕，但遭被告掩其口，要求她保持安靜。完事後，被告要求Ｘ不要把事件外傳。

控方表示，Ｘ於案發後擔心會懷孕，一度想過輕生；被告亦曾透過Instagram問Ｘ是否初次性交，事件最終交執法部門處理。Ｘ應執法人員要求，再約見被告。被告現身後，即被拘捕。調查發現，被告住所的床墊上有血漬，含Ｘ的基因；而Ｘ的胸圍內之混合物，亦驗出被告基因。案件編號：HCCC 85/2023