假難民密密送餐 搶飯碗肆無忌憚 拘36南亞兵

另7男涉借售帳號 包括6同鄉齊被捕 近年外賣送餐平台服務大行其道，儘管相關公司要求送遞員作實名登記，惟箇中程序欠缺嚴謹，令不少南亞假難民渾水摸魚，如附骨之蛆侵蝕外賣業，大搶本地市民飯碗。執法部門在過去近一個半月進行掃蕩，在九龍多區截查37名正使用電動單車送餐的人士，並以涉嫌違反交通規例拘捕各人，當中36名持「行街紙」的南亞漢屬非法受僱，其送遞員帳號相信是向他人借用或購買，涉及「串謀詐騙」，人員亦循線拘捕另外7人。

騎電動單車開工 罔顧安全 西九龍區執法部門留意到有手持「行街紙」的南亞裔人士，懷疑利用他人的外賣平台帳戶送遞外賣，部分人更使用電動單車等非法可移動工具送餐，罔顧道路使用者安全。今年6月11日至7月23日，人員展開代號「獵火」及「朝陽」行動，期間共拘捕44名男子，當中涉案的南亞漢分別來自印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等地。

一埃及籍外賣員同時落網 行動中，人員在油尖旺、深水埗及九龍城區，截查37名使用電動單車送遞外賣的男子（22至58歲），包括36名南亞裔及一名埃及籍人士，部分人違反交通規例，包括衝紅燈、逆線行駛及行人路上行駛等，分別涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「無有效執照駕駛」、「無有效第三者保險下駕駛」及「駕駛時無戴合規格頭盔」被捕。初步調查顯示，該36名被捕南亞漢俱持「行街紙」留港，不能在香港合法受僱，另涉「串謀詐騙」及「禁止接受僱傭工作」被捕。

促平台改善身份認證機制 人員經追查後，發現有持香港身份證的被捕人同鄉或朋友，在各外賣平台申請帳戶後借出或賣出戶口，供被捕人從事送遞外賣工作，其後拘捕另外一名本地及6名南亞裔男子（36至65歲），涉嫌「串謀詐騙」及「協助他人從事非法勞工」。所有被捕人士已獲准保釋候查，執法部門已經與本港多間主流外賣平台聯絡，要求改善有關身份認證機制，並中止違反法例的帳號資格。

執法部門提醒各屋苑保安員要切實登記外賣員資料，如對方未能出示身份證明，應立即通知人員協助。此外，人員強調使用電動單車送遞外賣會造成嚴重交通問題，在道路上不依交通規例行駛，後果可大可小，而電動單車時速可達50公里，加上駕駛者毋須持牌或購買第三保，亦沒有車牌識別，一旦發生意外難以追查，無法保障事故的受害人。