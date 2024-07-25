青年悲觀寧躺平 盲目搞盛事多噓聲

【本報訊】香港回歸27年，不少港人對政府不信任、對香港前景持續悲觀，特別年輕人多抱躺平心態，政府應做好溝通及解說、交代及問責的工作。議員狄志遠日前與傳媒茶敍時提到，指有官員對批評聲音很「敏感」，覺得批評不好，會私下再打電話給議員「投訴」，着議員不用這樣批評。

至昨日，議員容海恩再在社交網站以「監督、建言和善意批評並不是對抗」為題發文，指監督與對抗是兩回事，作為民意代表，議員有責任監督政府施政，提出建設性意見，推動社會進步。批評要客觀理性，針對事情不針對個人，才能發揮積極作用。官員也應虛心接受議員和社會各界的意見，共同探討如何改進工作，而非小心眼的「投訴」。

另外，狄志遠昨召開記者會，指根據統計處2021年人口普查結果，全港有16.4萬人需要無酬照顧長期病患、殘疾、年長或年幼的親人或其他人士，且因而無法工作，建議政府確立照顧者定義、設立照顧者服務中心；而因應本地人口老年化，他指在疫情期間及院舍管理、運作等日漸出現多項問題，需要政府積極改善，如增加院舍宿位。

促政府放下身段讓年輕人發展 社區幹事彭意婷則指香港青年人不想躺平，只是因政府不理解，制度上限制，而對社會充滿無力感，她指政府應開放自由空間，並建立參政議政平台。彭又建議當局可以推出「青年文化藝術消費券」計劃，向16至35歲青年每人發放500元年度文化藝術消費券，可用於購買本地文化藝術活動門票、藝術品或課程，刺激文化消費。

狄志遠補充，指年輕人參與很重要，而現在的盛事活動「噓聲多過掌聲」，直言花費在煙火的100萬元可以讓年輕人創造很多活動，希望政府放下身段讓年輕人發展。

針對反對修訂《逃犯條例》事件，該政黨指反修例事件至今已逾4年，現仍有超過6,000名被捕人士，尤其許多年輕人尚未進入司法程序，而當局拒絕以「一刀切」形式處理反修例案件為由，拒絕透露這些人士的處理手法，該政黨認為此做法無助香港社會復和，更會進一步撕裂社會，加劇社會對立，故要求政府能火速交代如何處理所有反修例案件，甚至考慮銷案。