發展商意欲少 柴灣「樂建居」流標

【本報訊】樓價跌跌不休，發展商紛紛看淡前景，「樂建居」首個推出公開招標的用地昨亦宣告流標。地政總署昨日公布，位於香港柴灣祥民道柴灣內地段第185號的住宅地招標，於上周五（19日）截標，但地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的一份標書。地政總署指，不會就投標者出價的考慮作出揣測，但房屋局隨即指，會密切留意市場的發展，適時檢討是否需要根據市場發展調整「樂建居」的部分主要參數及未來其他「樂建居」用地的招標安排，公屋聯會總幹事招國偉則建議當局審慎研究餘下兩幅用地的推售時機，避免再度流標。

地政總署表示，唯一投標者為極好有限公司，其母公司為安保工程控股有限公司。政府按既定程序招標，但若沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地。相關底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。該署又稱，出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等，不會就投標者出價的考慮作出揣測。

另兩幅用地 推出時機考智慧 招國偉表示，今次流標相信與現時樓市下跌、市場氣氛轉趨審慎有關，他認為私人參建資助房屋的方向值得支持。但建議當局在未來項目發展參數以及折扣率方面，按市場需要作出適當的調整。目前餘下兩幅建議用地，應審慎研究，在適當時機才推出，避免出現再流標的情況。

今次祥民道柴灣內地段第185號土地的地盤面積約為5,213平方米，指定作非工業用途。作私人住宅用途的最低樓面面積為30,016平方米及最高樓面面積可達41,704平方米。總樓面面積及作非工業用途的樓面面積須包括將由買方按照賣地條件所興建的長者日間護理中心和體弱長者家居照顧服務隊的政府地方的樓面面積。作為私人興建資助出售房屋先導計劃發展項目，該幅土地的住宅單位總數不得少於700個。