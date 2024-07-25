經濟民生亮紅燈 慘過疫劫百姓惡啃

逾半不滿率續升溫 復甦乾等失信心 香港經濟復甦步伐緩慢，基層生活仍然苦困。最新的調查結果顯示，被訪者對民生狀況的不滿率高達55%，經濟狀況的不滿率更高達61%。在最關心的問題方面，經濟佔最高比率達46%，較去年的比率顯著上升約15個百分點，創2009年6月以來新高。有組織直指市民不看好經濟前景、消費信心疲弱，服務業受重創，「以為疫後一年有曙光，點知唔係咁光」，更預視餐飲業到年尾仍是重災區，認為政府有責任令市民恢復信心，以及推出有利民生的政策解困。

不滿經濟狀況達61% 香港民意研究所在本月2日至10日以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了671名市民。結果發現對現時政治狀況滿意率為40%，與上次5月份的調查相若，不滿率則為46%，較上次調查上升約5個百分點，滿意率淨值負6%，平均量值跌至2.8。民生表現方面，滿意率僅得32%，不滿率則上升4個百分點至55%，滿意率淨值為負23%，平均量值跌至2.5；對現時經濟狀況滿意率亦只有24%，但不滿率高達61%，滿意率淨值負37，平均量值為2.3。

對於市民對社會問題的關心程度，最關心的經濟問題佔46%，較去年的調查上升約15個百分點，其次是民生，佔39%，但較去年大幅下跌約10個百分點，政治則只有13%，亦下跌4個百分點。相比一年前，表示最關心經濟問題比率顯著上升，並創2009年6月以來新高；表示最關心民生問題比率則顯著下跌，創2008年12月以來新低。

關心民生程度的評分，以0至10分計算，民生為7.69分，較去年的調查增加0.29分、經濟則有7.58分，較去年增加0.42分，政治則增加0.16分至6.04分。相比一年前，關心民生及經濟程度的評分均顯著上升，更分別創2020年6月以來新高及2005年3月有紀錄以來新高。

消費信心弱 餐飲重災 針對民調的結果，復興經濟民生大聯盟發言人章彤輝指出，受到港人北上消費及旅客消費模式轉變的影響，現時本港的服務性行業，無論是零售、餐飲及旅遊均受到影響，雖然遊客人數增加，但旅遊業界亦非想像中好，餐飲業更加是重災區，預視到年尾仍然是重災區。

他認為這種狀況未必與北上消費有關，而是市民不看好經濟整體前景，「係消費信心，唔代表（市民）冇錢，但覺得要留番啲錢，唔好用晒，只要睇晚上用餐嘅情況，經營餐飲業，以為疫後一年有曙光，點知唔係咁光。」

生活成本高 港人不滿 在民生方面，他指現時香港整體生活成本很高，尤其與深圳等周邊內地城市比較，無論交通、房屋及飲食也較香港便宜，種種差異加在一起，令港人不開心，「原來隔籬可以平好多嘅，喺香港就唔得」。至於經濟狀況評分低，他認為是意料之中，問題在於經濟體系，因為香港沒有第一產業，各樣產品靠輸入且受到外圍經濟環境影響，導致生活、經營及創科等成本都高，故政府在繼續推動盛事提升經濟外，必須想方法令市民恢復信心。

他又說：「政府有責任點樣帶市民喺芸芸眾生中行出嚟，香港人就要有呢啲信心，我覺得持有信心嘅人少咗，有啲人係頂唔住，唔係佢冇信心」。他指民意好清楚反映「要搞掂衣食住行」，政府不難了解到，應推出有利的政策或通過政策鬆綁民生的工作，例如推出更多公屋，或提供更多交通補貼等。

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