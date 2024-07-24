港人口嚴重失衡 靠內地難補缺口

香港人口結構面臨大轉變，預計會嚴重失衡。眾所周知，香港出生率偏低，人口持續老化，加上近年移民潮，令本地勞動人口更捉襟見肘，餐飲業便長期缺乏人手而大嗌救命；要言之，人口失衡，難免衍生許多社會問題。

政府統計處向立法會交代推算香港人口結構及趨勢。最新一套涵蓋至2046年的香港人口推算已於2023年8月發布，政府預計香港總人口會由現時的751萬，增加至2046年的819萬，而未來25年本港將有152萬人淨移入，當中包括單程證持有人增加超過89萬人，及各項輸入人才計劃增加39萬人，預計勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，之後將回落至2046年的358萬人。

從以上的數字看來，未來25年將有152萬人淨移入，那麼是否足以證明本港無懼勞動人口不足問題？本屆政府一直為「搶人才」卯盡全力，前年年底開始實施「高才通」等多項「搶人才」計劃，截至今年6月底，累計批出20萬宗申請，當中約15萬人來自內地。從數字上看，內地人才還是佔大多數，令人懷疑香港能否吸引「國際高端人才」？何以搶來搶去多是內地人才？有人力資源顧問毫不諱言指出，不少內地人才視香港為跳板，可能只想在香港吸收經驗，將來再回內地發展又或者到歐洲工作。香港要挽留人才，不單止要調整移民政策，亦要有產業政策配合，讓人才相信留在香港發展會有長遠發展。而香港目前經濟仍低迷，高端人才要來港投資興業，談何容易？

當局提到，本港1991年的總和生育率有1,281名嬰兒，2003年下降至901名，疫情期間下降至701名，現在略為回升至751名。事實上，政府以兩萬元鼓勵夫婦生育成效不大，現代女性多遲婚及不願生育，實在是大趨勢，推算2046年總和生育率為938名嬰兒，有關數據仍然比疫情前水平低。死亡趨勢方面，1991年女性預期壽命為80.7歲，但過去30年平均壽命不斷上升，即死亡率下降，相比其他經濟體，香港死亡率相當低，並預期死亡率仍會進一步下降，但下降幅度較小，預期2046年男性平均壽命達86.4歲，女性達91.8歲。港人長壽本來值得開心，但是香港的基層老人家卻是「壽則多辱」！

本港人口老化嚴重，長者數目多了，壽命長了，如何協助他們生活得健康快樂，包括退休後生活保障和醫護方面的照顧？現實卻是政府護老院舍及公共醫療滯後，長者等到死都未能輪到政府院舍的大有人在，專科如排隊做白內障手術都要等好幾年，最近政圈甚至吹風要削減2元乘車優惠，你說活在香港的基層長者是不是「壽則多辱」？

香港面臨人口結構大轉變，未來25年雖說有152萬人淨移入，政府其實還是必須制訂政策和長遠規劃。香港經濟已不能單靠金融地產，如何謀出路，怎樣拚經濟做大個餅，是政府要認真考慮去做的，而非靠吹噓「盛事」如何日夜繽紛。至於靠內地人才填補香港勞動市場缺口，也不一定靠譜，皆因內地一樣面臨人口老化，政治經濟要深化改革，香港的困境與出路，還是要靠一眾高官腳踏實地去策劃並落實。