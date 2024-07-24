龍七公：仁愛礁狂打臉 菲律賓奈若何

恨錯難返代價大，菲律賓近半年來將這句話實踐得很徹底。本月21日，中國與菲律賓就仁愛礁向菲方坐灘爛船補給達成又一紙新協議，事件由菲律賓外交部發表聲明，公布雙方商妥臨時安排，但細節欠奉。幾個月前，菲律賓才單方面撕毀與中國的君子約定，如今又回頭與中國再商新安排，早知今日，何必當初？

說起中、菲再次就菲律賓爛船坐灘仁愛礁達成臨時安排，中國外交部明顯冷處理，連公布都由菲律賓去做，以免該國他日又左一套、右一套說詞。

就在菲方低姿態與中方重商解決之道時，美國又不甘寂寞，本月19日，白宮國家安全顧問沙利文曾公開談到中、菲爭拗，他說，美國已向中國表明，《美菲共同防禦條約》適用於馬德雷山號（即菲律賓的坐灘爛船）。他的言論與巧合的時間，似乎有攔阻中國與菲律賓新磋商之意。中國當然當美國透明，弔詭的是，菲律賓也不接腔。兩天之後，菲律賓外交部直接宣布了與中國達成臨時安排的消息，這時才就美國的言論表態，指即使美國願意提供幫助，但菲律賓仍會自行處理補給事務。

狡辯多時 黔驢技窮 這是菲律賓忽然對美國硬氣、客氣或有膽氣，不願再跟着美國的指揮棒忽左忽右嗎？怎麼看，菲律賓的行為都讓其美國大佬碰了一鼻子灰。

其實，這未必是菲律賓要疏遠美國，曾經撕毀與北京的協定，還滿口謊言狡辯多時的菲律賓，這一次是真的急了，也沒招了。在悍然撕毀與北京的安排後，3月以來菲國數次強闖仁愛礁的行動都以失敗告終，眼見外國聲援聲音及力量實在薄弱，對菲律賓來說，既救不了急，更救不了難。菲律賓這時無比清醒，除了與北京磋商，根本沒有其他選擇。而中、菲要磋商的底線，便是必須遵從北京行之有效的原則，即中國不會與非南海域內國家或地區，就南海行為準則及相關事務展開磋商與接觸。

結果，黔驢技窮的菲律賓只好再度打倒昨日的我，回到與北京重商新協議的老路上。

北京海上維權日趨強硬，在中國與日本都各自宣稱擁有主權的釣魚島，也有迹可尋。自日本於2012年9月擅自將該島「國有化」後，中國便開始頻繁派出公務船巡邏釣魚島一帶宣示主權，近來中國海警巡釣魚島已成了常規程序。

日媒本月21日便給出了一個數字，當日4艘中國海警船到釣魚島周邊海域航行，這些海警船上均有疑似機關炮的武器。據指，這是中國公務船連續213天在釣魚島周邊海域航行，創日本政府將釣魚島「國有化」以來的最長紀錄。其意思是，中國超過7個月連續每天派公務船巡釣魚島，中國海警與日本海上保安廳雖然各自互發警告，宣稱對方不得進入「領海」，但誰都知道，這根本是你有你叫、我有我航的「功課」，熬不住的，便輸了！