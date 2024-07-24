自成一家：怎樣才能打敗特朗普

美國大選發展到現階段，幾乎日日都有精彩故事發生。不過主流輿論基本上已形成兩點共識，一是若無意外，民主黨現任副總統賀錦麗將會代替拜登，與共和黨的特朗普在11月決戰；二是特朗普當選的機會依然較大。

但正所謂一物剋一物，拜登對決特朗普沒有勝算，賀錦麗相對而言在某些方面反而能剋制特朗普，一是她的父親來自牙買加，母親是印度人。近年美國少數族裔人口規模不斷擴大，黑人、亞裔美國人和新移民多數支持民主黨。賀錦麗一旦參選，將有助鞏固這方面的票源。

二是女性選民佔據了美國選民一半以上。在2020年的美國總統競選中，拜登得到的女性支持票就明顯多於特朗普。近年特朗普不改侮辱女性性格，早前又因為隱瞞向艷星支付掩口費被裁定罪成，形象繼續不討好，賀錦麗以女性身份出戰有望贏取更多女性選票。

三是拜登的中東政策近年引起很多年輕選民不滿，尤其是得罪了多個搖擺州份的年輕人和穆斯林群體。賀錦麗出選，可以把相關責任推諉給拜登，並提出解決方案，減少對自己的衝擊。簡而言之，拜登在非白人族裔、女性、年輕人等關鍵族群流失的選票，都有可能在賀錦麗參選下挽回。

但賀錦麗也有不利的地方，包括擔任副總統期間表現未見突出，她臨危接棒競逐白宮大位的時間也很匆促。幸好特朗普槍擊事件到11月已經過去幾個月，選民情緒已淡化一大半，賀錦麗並不是沒有打敗特朗普的可能。由於特氏的支持者多是白人至上主義者，賀錦麗應選擇白人男性為競選拍檔，描繪成現代美國政界的縮影，再加上民主黨迅速團結一致對外，賀錦麗仍有機會贏得總統寶座。