冰鑑春秋：靠拍賴清德馬屁過活

台灣陸委會主委邱垂正日前宣稱他關注大陸三中全會的重點，居然是所謂「共同富裕」是否會讓大陸農村重回「人民公社」。結果三中全會開完，壓根就沒提到邱關切的問題，顯示陸委會對大陸形勢完全狀況外。陸委會本該是台灣對大陸政經形態、兩岸關係掌握最精準的單位，如此才能協助當局做出正確判斷，穩定兩岸發展。如今邱垂正卻說出如此荒誕不經的話，是賴清德見識不明、所用非人？還是這就是賴清德真心想要的兩岸關係？

邱垂正是民進黨內為數不多的知中派，對大陸真實狀況確實有一定程度的了解，之所以會荒腔走板，倒不是單純因為無知，而是逢君之惡，配合賴清德的心思演出。對賴清德這種頑固獨派而言，陸委會這種單位的存在，象徵着台灣與大陸密不可分的連結，是獨派最不想要的部會。然而若是就此裁撤陸委會，不僅會引發憲政危機，還等於直接向世人宣告台獨，這是現階段賴清德與獨派不敢碰觸的紅線。所以，賴清德就是要讓陸委會發揮相反的功能，從促進兩岸關係，倒轉成為裂解兩岸關係，如果能多製造點仇恨，那就太完美了。

了解賴清德真實想法的邱垂正與副主委梁文傑，自然時時刻刻念茲在茲，一有機會就要搞些動作；例如前不久梁文傑說出「兩岸就是兩國」，就是刻意而為，只是做過了頭，才趕快由邱垂正出面拉回「兩岸關係就是兩岸關係」，從紅線又退了回來。

統獨問題不能碰，奚落一下大陸的經濟狀況、思想倒退總行吧？於是邱垂正才會說出大陸農村可能重回「人民公社」這種匪夷所思的話，目的不過是拍賴清德馬屁，發揮搗亂功能。但兩岸關係這樣惡搞只會愈來愈糟，衝突恐怕就在眼前。