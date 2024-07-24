筆下風雲：看守政府 最後瘋狂

政治一天都嫌長！拜登數日前才嘴硬，揚言只有上帝才能叫他退選，競選團隊還說拜登必然選到底，結果忽然投下震撼彈，拜登無預警式宣布退選。他是否聽到上帝的聲音不好說，但聽到黨內昔日盟友如奧巴馬、佩洛西都加入逼宮，金主又凍結捐款，不想退也得退。

當然，退下來並不等於一了百了，別說賀錦麗是否最適當的頂替人選，就說現在拜登政府淪為看守政府，官員個個在數月後隨時冇得撈，心中有何打算，想也想得到。

外間打趣謂，耶倫、布林肯、沙利文等高層，可能趁此期間到其他公司叩門搵工，整個華府一盤散沙離心離德，恐怕不是笑話而已。這些人會否在最後的歲月裏作出最後的瘋狂，推出更不負責任的經濟和軍事措施，將全球都捲進漩渦，豈能不叫人憂心忡忡？美國到處焫着火頭，包括伊朗、俄烏、南海、台海等，拜登會否變本加厲挑起事端，只能等着瞧。

眾議院共和黨領袖約翰遜公開呼籲拜登辭職，「如果他不適合競選總統，他就不適合擔任總統」，若不因人廢言，這樣說實屬合理。拜登即將發表公開演說解釋退選原因，不外乎拿健康問題說事，倘若真的如此，繼續賴在總統位置絕非好事，不如早點退下來讓賀錦麗接棒，讓她在選民面前早一日展露執政能力與風格。

其實，盟友們看見亂作一團的美國，肯定也是大吃一驚。日本、南韓、菲律賓這些年來一起陪着拜登槓上中國，反華反得最歡，剩下來這幾個月還要不要陪着拜老頭鬧下去呢？心情七上八落，不知如何是好。大有機會回朝的特朗普雖然也是反華，但對盟友絕不客氣，勢將更赤裸裸的「敲詐」保護費。拜登拉攏組成的反華聯盟，恐怕就要散掉。