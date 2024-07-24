強詞有理：兩人最焦慮

隨着拜登知難而退，美國總統選舉似乎已無懸念，無論民主黨推出甚麼替補人選，都很難蓋過共和黨特朗普的風頭，狂人再次入主白宮的呼聲高唱入雲，全世界所有焦點都集中在其一個人身上。此時此刻，最焦慮不安的大概是這兩人：一是烏克蘭總統澤連斯基，二是台灣領導人賴清德。

澤連斯基的焦慮不難理解，特朗普壓根兒不想與俄羅斯為敵，不可能繼續援助烏克蘭。他日前致電澤連斯基，再次重申尋求結束俄烏戰事，後者不以為然，卻不敢提出異議，只能唯唯諾諾。其實大家都知道，要結束這場戰爭，烏克蘭就必須放棄部分被佔領的土地，而這正是澤連斯基最無法面對的現實，戰爭打了兩年多，烏國淪為焦土，死傷無數，還要割地求和，加入北約更是遙遙無期，他如何向國人交代？不難預料，俄烏戰爭結束之時，就是戲子總統下台之日，而且隨時遭受清算。

至於賴清德的焦慮，更是顯而易見。特朗普還沒當選就公開要求台灣交保護費，而且不肯承諾協防台灣，分明就是敲詐勒索，賴清德連屁也不敢放，實在可悲。特朗普曾把台灣比作「筆尖」，中國大陸則是「總統辦公桌」，孰大孰小、孰輕孰重不言而喻。在其眼裏，台灣太小，而且距離遙遠，根本不值得美國出兵保衞。台灣唯一被狂人看中的就是晶片產業，當年他強迫台積電在美國設廠，若是再度上台，必然會提出更多苛刻要求，直至徹底掏空台灣。而一旦台灣連「鎮台之寶」的晶片產業也失去，就更不值得美國保護了。

民進黨當局只能自我安慰，聲稱保衞台灣要靠自己，要加強防衞力量云云。所謂的加強防衞力量，無非就是購買更多美國軍火。實際上，兩岸實力早已不在一個層次，台灣軍費還不及對岸軍費的零頭，即使將所有財政收入都用來購買美國軍火，也無法與大陸抗衡。更何況，美國高價賣給台灣的，都是一些過時軍火，台軍拿這堆破銅爛鐵與解放軍對壘，根本就是笑話。

說到底，特朗普是商人出身，最大特點就是唯利是圖，貪得無厭，只要價錢合理，任何東西都可以交易，任何棋子都可以拋棄。所以，烏克蘭也好，台灣也罷，都只能自求多福。基輔當局至今還在幻想加入北約，固然是一枕黃粱，民進黨當局寄望美軍協防台灣，更是癡人說夢。