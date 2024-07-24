坦言集：分而治之

美國總統選舉特朗普會否再選上一事，牽動着全球政治，反映出美國在國際政經裏仍是舉足輕重，即使近年霸權衰落，百足之蟲，死而不僵，各個國家，包括中國與一眾新興大國，仍然不能輕視美國的勢力。不過，美國的影響，不在於它對世界發展的貢獻，而在於它的破壞能力和作用。相對而言，中國卻是國際政經的建設者、促成者，正因如此，中美必然是對着幹，不可能合作。

中國對付美國的破壞，可以用英國對歐洲一直的戰略，分而治之，也是美國一直對傳統大國，包括大英帝國的方法，把它拆散，從龐然大物變成眾多細小的個體（從英帝國獨立出來的小國），美國可以輕易收買或任意欺壓。對待英帝國也和對待蘇聯一樣，都是一步一步將之削減縮小，最後僅餘英倫三島，以及削減了周邊附庸、縮小了的俄羅斯聯邦，對付兩者還要進一步使之分解。

美國霸權現時覆蓋全球，最主要的發達國家全屬它所控制，吸納在北約與七國集團（G7）的體制內。五眼聯盟由於同文同種同一始源，不易將之分割。但歐盟與歐洲以及日本、南韓，卻在根本利益與文化、社會、經濟發展取向與五眼聯盟有所差別，正好用分而治之之策。

在歐洲，匈牙利（也可加上斯洛伐克）是歐盟內的「逆子」，可利用一票否決的體制抑制歐盟內的親美勢力，使歐盟內部引發更多的分歧。塞爾維亞不屬歐盟，它的戰略位置卻可促成巴爾幹絲路，由希臘而直抵匈牙利，用中國的商品衝擊歐盟市場與地緣政治經濟。巴爾幹絲路的發展，同時會吸納羅馬尼亞、保加利亞，影響前南斯拉夫的其他國家。

中國商品從紅海入地中海，一是上巴爾幹絲路，但亦會推動意大利及西班牙地中海港口的復興，使南歐重奪歐亞航運的主導，改變大西洋沿岸港口200年來主宰歐亞貿易的地區格局，從經濟的根本打擊德、法、荷、比的歐盟主力。歐洲北部，波蘭着意於成為中歐貿易的樞紐，也努力開拓中國市場。德國在烏克蘭戰爭破壞俄德合作的大計後，明顯地分出東西德的傳統裂痕，而南德的中小企業地方勢力，也與北德的大企業有所矛盾。

中國假如對歐洲地域發展有精確的認識和適當的政策，大可利用經濟力量擴大其已顯露的矛盾，分而治之，使歐盟、歐洲不再成為美國霸權主義的重要支柱。