Tesla撼壆翻滾 車Cam片曝光

【本報訊】本周一中午，一輛Tesla電動車沿大埔吐露港公路往沙田方向行駛，當駛至天賦海灣對開，懷疑失控撞向石壆，繼而打觔斗反彈路中。期間，電動車甩脫的零件擊中另一輛私家車，電動車姓李（30歲）司機頸痛及身體擦傷需送院治理，私家車姓葉（39歲）司機沒有受傷。

有「車Cam」拍下意外一刻，顯示涉事Tesla沿左4線行駛，期間失控駛入右邊影子線，繼而撞向天橋躉石壆。Tesla連打多個觔斗，掀起一片塵土，其後連續翻滾近4周彈至中線，左尾車輪甩脫且全車嚴重毀爛。Tesla最後四輪着地橫亘於左3線，汽車碎片散落一地，影片到此結束。

「日日都有T車意外」 「車Cam」片段旋即引起網民熱議，有人聯想到即將開幕的巴黎奧運會，「屈膝翻騰三周半，完美落地！依塊金牌非佢莫屬」、「自炒嚟講高質素，轉體唔知幾多周，迎合巴黎運動會」、「拍戲都無佢咁精彩」、「仲話成車都係sensor（感應器）？日日都有T車意外，人又衰車又衰，衰過國產車」；另人則提出疑問，「D車仲話可以無人駕駛，有人駕駛都成日有意外」、「其實有啲好奇，佢係咪眼疾呢？點解會對住幅牆撞落去？定係玩電話呢？定係汽車有問題呢？」