賣高仿演唱會門票 拘5內地漢涉詐騙

現場交收供檢驗 博取信任呃$8000 不少歌星開騷一票難求，有內地黃牛黨覷準「超級粉絲」心態，遂在網上及表演場館外，兜售仿真度高的假門票魚目混珠，其中3名市民以「炒價」購票被拒入場始知受騙，合共損失約8,000元。執法部門發現有關假門票的座位編號相同，連紙質、字體等亦抄足真門票，經調查後至上周五在紅磡區拘捕5名內地男子。縱使假門票幾可亂真，但有眼利網民看出破綻，並在網上分享心得籲大家小心提防。

九龍城區執法部門近日接獲多名市民報案，指分別於網上及在表演場館外，以現金或轉帳方式購買演唱會門票後，進入場館時卻被活動主辦方告知門票失效，並確認所購買的是虛假門票。人員經調查後，發現受害人的門票模仿官方門票的防偽特徵，包括紙質、字體、二維碼及雷射防偽標籤等，並且印有相同座位編號。由於該些虛假門票仿真度高，加上騙徒主動提出在現場交收及驗票，因而能夠博取受害人信任。

人員經追查及情報分析後，鎖定一名疑犯身份，並於上周五掩至紅磡暢運道一表演場館外，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，拘捕連目標人物在內共5名持雙程證的內地男子（33至46歲）。被捕人士涉嫌售賣8張標示原價為680元的演唱會虛假門票，當中涉及3人受騙，損失金額介乎1,500元至3,300元，總損失約8,000元。被捕人士其後已獲准保釋候查，須於7月下旬向執法部門報到。

網民自製分辨真假教學 另外，有市民目擊拘捕過程，並把相關圖片上載至網上社交平台，內文交代「黃牛都被抓了」。圖中可見多人被鎖上手銬，一字排開站在表演場館外的路邊，其後由人員逐一帶走。另有熱心人士自製分辨真假門票教學，提醒網友只要仔細確認門票字體、標點及英文字的位置等，便可減低受騙的機會。