經紀涉姦 控方：女網友衣物沾有精液

【本報訊】一名地產經紀涉嫌於前年在葵涌住所內，性侵當時還是處女的網友，因而被控一項強姦罪。被告否認控罪，案件昨在高等法院開審，預計審期6日。控方指，女事主當時暫住被告家中，第一晚時被告曾趁其熟睡時吻事主，翌日更強姦她。事後發現，事主的衣物和胸圍均沾有被告的精液。

事主借宿被告家中

32歲男被告張亮星，報稱地產經紀。他被控於2022年8月27日，在葵涌葵芳邨葵正樓某單位強姦女子Ｘ。Ｘ年約25歲。控方開案陳詞指，被告透過一個創業課程結識Ｘ。2022年8月21日，Ｘ與家人吵架，打算搬走，遂在網上發文，提及希望尋找暫住之處。被告回覆說，可以住在他家中。同年8月26日，Ｘ到被告家中暫住。當日被告曾在住所內，從後擁抱Ｘ。當晚Ｘ在客廳睡覺期間，感到有人靠近，睜開眼發現被告正親吻她。Ｘ推開被告及拒絕。翌日晚上，Ｘ睡覺期間，遭被告強姦。過程中，Ｘ表明拒絕，但被告沒有理會。被告在警誡下承認自己曾與Ｘ性交。案件編號：HCCC 191/2023