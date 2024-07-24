食環外判商經理被控欺詐清潔工薪金

【本報訊】廉政公署昨日落案起訴食物環境衞生署外判清潔服務承辦商一名前經理，指他涉嫌欺詐3名下屬清潔工人，訛稱公司錯誤計算他們的薪金，騙取他們在近兩年間交出薪金差額共逾3.8萬元。他獲廉署准予保釋，以待明日在觀塘裁判法院答辯。

本案於2020年8月至2022年7月期間發生，被告涉嫌在未獲耀發授權下，向3名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們。被告其後向該3名清潔工人訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，意圖詐騙而誘使3人向被告歸還部分薪金，金額共逾3.8萬元。廉署早前就有關薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該3名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金。被告並沒有將從3人騙取的薪金退還給耀發。