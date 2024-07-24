男警涉偽造口供行為失當 明年9‧1開庭

32歲被告黃耀聰，報稱為警員。被告於2023年8月25日被捕，之後正式被落案起訴，現時他已被停職。被告昨日透過律師代表指，他擬不認罪。控方稱本案將有10名市民證人及13名執法人員作證。法官排期於2025年8月5日進行審前覆核，在同年9月1日開審，審訊以中文進行，審期料為15日。候訊期間，被告准許繼續保釋。

控罪指，被告於2022年11月4日與5日之間，在香港製造虛假文書，即一份日期為2022年11月5日據稱由周姓女子作出的口供，但事實上她並沒有作出該口供，意圖由被告藉使用該文書而誘使他上司接受該為真文書；於2023年1月6日與7月28日之間，在香港身為擔任公職的人，即一名隸屬香港警務處的警員，在9宗被警方調查的案件過程中或與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意行為不當，不誠實地向上級作出虛假陳述，表示投訴人不再追究上述案件，引致上述案件被終止調查。案件編號：DCCC 202/2024