涉危駕致途人重傷 警員明年7月受審

3車串燒案擬不認罪 去年6月一名男警於凌晨時分，駕駛私家車至旺角彌敦道及旺角道交界時，疑撞到一輛的士，使其失控撞毀約兩米鐵欄及撞倒一名女途人，另一輛的士則懷疑收掣不及，撞向私家車。懷疑與案有關的男警，事後被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件昨日在區院提訊。被告透過律師代表指擬不認罪，法官最終排期於2025年7月7日開審，被告續准保釋。

28歲被告姚新燊，報稱任職警察。他被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，指他於2023年6月5日，在旺角彌敦道與旺角道交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致馮姓女事主身體受嚴重傷害。

辯方昨日指，被告擬否認控罪。控方指，將傳召兩名執法人員、3名街外證人及一名專家證人作供，另外亦會呈上被告的會面紀錄，辯方並不爭議會面的自願性。法官把本案的審訊排期於2025年7月7日展開，預計審期3日，期間准許被告繼續保釋。被告的保釋條件包括5,000元現金、須居於報稱地址、交出駕駛執照，並且不可以駕駛任何汽車。

警員危駕時有 今年已判2案 警員不時牽涉危駕事件。其中27歲男警何家榮在2022年5月的休班期間，在長沙灣駕駛Tesla電動車時涉嫌撞傷途人，事後被指慫恿傷者不要報案。男警受審後被裁定危駕、酒駕，及意圖妨礙司法公正等4罪罪成，於今年4月被判入獄24個月、須停牌3年，要自費報讀駕駛改進課程及罰款500元。另外，47歲男警李雪輝，於2023年4月2日休班期間駕駛輕型貨車時，其車在旺角剷上行人路。李雪輝早前承認危險駕駛及酒後駕駛兩罪，於今年3月被判接受100小時社會服務令、取消駕駛資格6個月，亦要自費報讀駕駛改進課程。案件編號：DCCC 63/2024

姚新燊