醫健：健康在您手：負重訓練助你行得更遠

負重訓練是指有系統地使用自身重量或啞鈴等器材，製造阻力以提升肌肉力量，達到鍛煉的效果。瑞典優密歐大學一項研究發現，適齡的退休人士，在持續進行高重量負重訓練（HRT）後，較其他訓練更能保持肌肉功能。

研究將健康、平均年齡為66歲的參加者分為3組，進行為期一年的運動計劃，完成後連續4年針對下肢作測試，評估參加者的肌肉量、肌力和肌肉功能。第一組參加者為每周進行3次高重量負重訓練，重量約為參加者最大力量的70%至85%，每個動作進行3組，每組6至12次；第二組參加者使用自身重量和橡筋帶進行一星期3次中強度的循環式訓練（MIT）；而第3組參加者則保持固有的運動計劃或習慣。

研究發現，於第4年的檢查中，雖然各組參加者於手握力、腿部肌肉量、腿部伸肌力量均有下降情況，但進行高重量負重訓練的參加者，較其他組別的變化細，即更能維持下肢的理想表現。負責該研究的教授解釋，為期一年的高重量負重訓練使神經肌肉功能對肌肉的控制和協調更為理想，協助參加者保持一定的肌肉力量以及肌肉功能。

每個人身體狀況及能力均不一樣，加上高重量負重訓練所需的技巧亦相對較高。如有興趣嘗試高重量負重訓練，建議先諮詢合資格的健身教練等專業人士，制訂適合且安全的健身方案，如有查詢可致電2835 4387。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理 鍾欣穎

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