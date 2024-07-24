醫療衞生開支2841億升15%

公共醫療佔1737億

當局披露，2022/2023年度錄得約1,737億元公共醫療開支，佔醫療衞生總開支的61.2%，按年增長約20%；其中約1,507億元為經常性開支，56.1%用於醫院，而按服務類型劃分，住院醫療護理佔最多，比率為25.4%，其次為門診醫療護理，佔19.6%。同期新冠相關總開支約445億元，佔醫衞經常開支34.5%，其中約437億元為公共開支，比前一年度相關公共開支約212億元高約1.06倍；由2019/2020年度起計，累計新冠相關總開支達約827億元，其中近98%為公共開支，金額達808億元，對於私人開支則影響較輕微。