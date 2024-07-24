醫療衞生開支2841億升15%
【本報訊】當局昨日發表2022/2023年度《本地醫療衞生總開支帳目》，該年度醫療衞生總開支約2,841億元、人均38,670元，按年增長15.6%，佔本地生產總值約10%。同期醫療衞生經常開支約2,601億元，按年增長約12%，其中34.5%為基層醫療健康開支，金額按年增長約22%；與新冠疫情相關開支則按年倍增，錄得約445億元，累計則高逾800億元。
公共醫療佔1737億
當局披露，2022/2023年度錄得約1,737億元公共醫療開支，佔醫療衞生總開支的61.2%，按年增長約20%；其中約1,507億元為經常性開支，56.1%用於醫院，而按服務類型劃分，住院醫療護理佔最多，比率為25.4%，其次為門診醫療護理，佔19.6%。同期新冠相關總開支約445億元，佔醫衞經常開支34.5%，其中約437億元為公共開支，比前一年度相關公共開支約212億元高約1.06倍；由2019/2020年度起計，累計新冠相關總開支達約827億元，其中近98%為公共開支，金額達808億元，對於私人開支則影響較輕微。
當局指，2022/2023年度門診醫療服務提供單位及醫院支出佔經常開支約61%，不過門診單位開支比例逐漸減少，從1989/1990年度的42%，下降至去年度的18%，但同期醫院支出則由34%上升至43%。
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