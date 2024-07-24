港女模身中9刀亡 曼谷抬屍男友落網

【本報綜合報道】一名24歲香港女子上周四（18日）被發現在泰國曼谷的寓所身中9刀死亡，死狀慘烈。當地警方拘捕死者的香港男友，懷疑他涉案，正調查行兇動機，但他否認殺人，堅稱女友是自殺身亡。本港入境事務處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐泰王國大使館了解情況。不過，該處至今未有接獲港人求助。

堅稱女友自殺 疑點重重 調查顯示，案發於上周四傍晚6時15分，死者Gwendoline Cretton的寓所突然傳出女性慘叫聲，引起周圍鄰居注意。警員翻查閉路電視片段，發現有3人把死者抬離涉事單位，其中包括死者的香港男友Wai。警方初步認為案件涉謀殺，於是逮捕Wai歸案。Wai接受盤問時堅稱女友是自殺身亡，警方勘查現場和翻查閉路電視片段後發現多處疑點，認為屬於他殺。

警方調查發現，死者於案發當天下午5時半曾在寓所附近遛狗，表現一切正常且無情緒問題。閉路電視片段顯示，Wai駕駛的黃色私家車在案發時段內，一直在死者寓所附近徘徊。死者的同名社交網帳戶顯示，她是歐亞混血兒，生前是模特兒。