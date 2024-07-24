東呼即應：髮蠟髮泥驗出有毒 鈴蘭醛致敏恐不育

造型用品成分「有伏」 東呼即應拆局 消委會最近測試50款頭髮造型用品，發現90%樣本檢出一至8種香料致敏物質，其中4款髮蠟髮泥檢出歐盟禁用的香料致敏物質「鈴蘭醛」。有研究發現，「鈴蘭醛」有機會影響性功能及生育能力，《東呼即應》就此請教皮膚科專科醫生。醫生指日常多種用品均可能含此物質，如洗頭水、護膚膏及香水等，有機會引起過敏，嚴重者可導致細菌感染。醫生建議可於小範圍皮膚試用新產品，若出現過敏則立即停用。

「鈴蘭醛」是已知接觸性致敏物，同時屬第1B類生殖毒性物質，實驗證明對成年動物的性功能與生育能力造成影響，亦可能影響內分泌系統功能而導致健康問題；據消委會所述，在歐盟報告中的動物研究發現，鈴蘭醛有機會減低動物的性功能、繁殖能力和胚胎生長情況。除了有機會影響性功能，「鈴蘭醛」還可能會引起其他過敏反應。

小範圍皮膚試用測反應 皮膚科專科醫生陳俊彥表示，若接觸後引起接觸性的敏感性皮膚炎，首先要把懷疑過敏的物質完全剔除，並用一些簡單紓緩的方法，例如用清水或濕毛巾抹清皮膚表面，令皮膚有清涼的感覺、減少痕癢，亦可用常用、不會敏感的護膚膏滋潤皮膚；但若過敏反應仍不能消退，就可能要求醫。

陳醫生指，日常多種用品都可能含「鈴蘭醛」，例如洗頭水、清潔液、護膚膏，甚至香水等，不過並非人人都會對同一物質過敏。他建議購買新用品時，可選擇在比較敏感、嬌嫩的皮膚試用，例如頸部、手臂內側及手背等，先在這些地方找一個約5毫大小的範圍，每天塗搽相關用品兩次，每次在皮膚上停留半小時至一小時，反覆用3至5天，觀察有否出現敏感反應。

急性過敏可致休克死亡 近日有內地媒體報道，紹興一名年約20歲少女因不慎吸入大量防曬噴霧咳嗽不止，甚至出現呼吸困難需送院治療，最後發現為急性過敏性肺炎。急症科專科醫生楊小鳴指，過敏性肺炎較不常見，大部分情況是慢性長期病，可持續數月或以年計，患者通常是長期暴露在有致敏原的工作環境，引致肺部長期有炎症反應。

他續解釋，當接觸致敏原後，在幾分鐘或一小時內就會發生急性過敏反應，通常是出疹或水腫，如口腫、面腫和舌腫等，若波及氣管會引致氣管收窄、氣喘，另外亦可能出風瘌，嚴重者可以令血壓下降，導致休克甚至死亡。

消委會最近測試50款頭髮造型用品，發現90%樣本檢出一至8種香料致敏物質。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇