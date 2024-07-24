未來科學大獎 8‧16在港揭盅

任詠華

【本報訊】有「中國諾貝爾獎」之稱的未來科學大獎再度在香港舉行，得獎者將於下月16日直播公布。今年度的活動主題為「年度科學盛事，啟迪未來之光」。本屆未來科學大獎周程序委員會聯席主席任詠華表示，希望透過有關活動帶動本地科研氛圍，培養科學界年輕生力軍。

表揚大中華地區科研成就 未來科學大獎設有3個獎項，分別為「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」，每項獎金為10萬美元。任詠華指，大獎冀表揚在大中華地區，包括內地、香港及台灣的科研成就，得獎者不限國籍，以往亦有在港進行研究的斯里蘭卡籍專家獲獎。她又表示，社會或對科研存在誤解，強調其實科研出路不比專科差，不少本地科研項目亦缺乏人手。她又提到去年數學與計算機科學獎得獎者年紀僅約30歲，鼓勵年輕人加入科研領域。

今屆大獎除了會直播揭曉得獎者之外，亦會於11月1日至3日「大獎周」舉辦科學峰會、與科學家對話等活動，亦會提供網上直播。有關活動去年在網上吸引到1,100萬人同時觀看，今年亦已納入政府年度盛事。任希望今年活動可以繼續推動本地科研，並透過活動吸引不同領域人才來港，讓學生們認識科學家的工作和促進人才交流。