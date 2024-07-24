呈分試增體育科 校長表支持

【本報訊】小學常識科將分拆成人文科及科學科，消息指兩科將在呈分試中各佔4分，並會加入體育科，佔兩分，中英數的分數比例亦會降低。新界校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林昨在電台節目中表示，將中英數的分數比例降低，學生可以不用「死操爛操」，亦不是單靠紙筆考試，而現時學生較常電子學習及打機，將體育科納入呈分試當中，體育活動可以提升學生健康，將來亦可改善醫療負擔、鼓勵學生參與體育活動。

議員憂體質差異構成壓力 朱偉林續稱，現時一般學校都有體適能方面的考核，普遍學校都有相關知識，但考核時要有一致性，並要教學生評核的要求，以確保評核公平進行。至於部分學生先天有不同的健康狀況，期望當局會有替代方案，而該校來年的一、二年級將會增加體育堂。

身兼打鼓嶺嶺英公立學校（小學）校長的教育界議員朱國強在同一節目中指出，體育科納入呈分試的理念是好，認同可令學生更注重運動及健康，但亦認為屬於價值觀的教育，不應透過考試去做。他亦指出部分學生身體質素差異較大，如果體育科亦計分，或會對學生構成壓力。

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德亦表示，各地均有研究指體育對青少年的意志、精神健康及互相尊重等成長發展有幫助，又提到部分家長或有誤解，學生在體育方面發展得好將來就會做運動員，強調體育運動對提升個人、特別是青少年的身心健康是每個學生都應得到的權利。