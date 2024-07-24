教大4課程 逾30人爭1學額

【本報訊】中學文憑試（DSE）於上周三（17日）放榜，JUPAS大學聯招則於上周六（20日）完結。各大學前日公布收生數字，單以Band A計算，當中最大競爭的4個課程都是來自教育大學，平均逾30人爭一個學額。眾課程當中，「創意藝術與文化榮譽學士（視覺藝術）」有379人爭10個學額，即38人爭一個位，其次是「歷史教育榮譽學士」及「運動科學及教練榮譽理學士」，兩個課程都平均由36人爭一個位，而「體育教育榮譽學士」亦平均由35人爭一個位，該課程設26個學額，共有903人報讀。

科大工程學1575人報讀 其他院校亦有不少競爭激烈的課程，浸會大學的「體育及康樂管理文學士（榮譽）」有667人報讀，該課程設22個學額，即每個學額有31人競爭；城市大學「社會及行為科學系」則由298人爭10個位，每個學額有近30人競爭；嶺南大學的「動畫及數碼藝術（榮譽）文學士」競爭亦同樣激烈，由441人爭15個位，平均近30人爭一學額。

至於最多人報讀的課程則來自科技大學，其「工程學」課程有1,575人報讀，成為改選後的八大之冠，該課程設532個學額，近3人爭一個學額；浸會大學的「工商管理學士（榮譽）」課程亦有1,519人報讀，爭187個學額；香港大學的「理學士」設305個學額，有1,473人報讀；中大方面，最多人報讀的亦是「理學」課程，有1,428人報讀。至於上一輪改選最多人報讀的「工商管理學士綜合課程」，最後在改選後有1,030人報讀，較上輪改選的2,211人大減逾千人。