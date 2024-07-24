工會倡規管劏房 實用面積至少7平方米

【本報訊】劏房居住環境惡劣。有工會昨向政府提出規管方案，建議劏房最低標準為實用面積不少於7平方米，單位設計和用料需要符合基本的防火安全規定，並最少需要有獨立的廁所和淋浴設施，以及有窗戶可以打開通風。

有工會早前組織3次劏房戶焦點小組會，共有近80名劏房居民參加。統計相關數據後，提出規管劏房的方案，建議劏房管理制度基於兒童優先、精準扶貧、雙重保障、主動介入及穩步推進等5大原則。

淨空高度不少於2米 議員鄧家彪指政府現時仍未撰寫有關規管劏房的條例草案，相信難以在本屆立法會任期內提交或完成審議。為做到精準扶貧，協助需要幫助的劏房戶建立個案，該工會指劏房最低標準包括不可位於工廈、違例搭建物、未遵從消防安全指示樓宇內，以及最低實用面積不少於7平方米、淨空高度不少於兩米等。

該工會建議7至14平方米的「狹小劏房」業主需有法律責任，向政府申報住戶的基本資料，例如住戶人數是否有未成年人、長者或殘疾人士、是否正在輪候公屋等，讓政府在收到相關資料後，主動介入協助劏房戶。

同時建議在條例正式實施的5年後，進一步提升劏房標準，例如調高最低面積至8平方米、為住戶安裝獨立水錶電錶等，穩步改善劏房居住環境。

他又指工會建議採用「12+18」的「登記再適應」規管制度，即12個月的臨時登記期，加18個月的適應期；在臨時登記期內登記為合規劏房的業主可享「早鳥優惠」，如豁免收取首次登記費等，但需提交《租管條例》中對管制租金調整水平起關鍵作用的AR2表格。