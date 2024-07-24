推新質生產力缺土地人才 當局：加快發展新田科技城

【本報訊】政府早前指要推動新質生產力，創新科技及工業局局長孫東昨在一個論壇中表示，香港現時在一些與新質生產力發展配對的資源，仍需加把勁，例如土地及產業人才，需要想辦法多做工作，包括加快推出新田科技城的土地、加快河套發展，亦要把現有的一些資源，例如科學園轄下的3個創新園，盡量提供更多地方。

面對經濟轉型要「三變」 政府指本港正處於經濟轉型期，需要積極主動作為，面對挑戰，要「識變、應變、懂變」，政府亦在推動香港發展新質生產力方面，將以科技創新為主導。

孫東指香港面對另一項挑戰是與新質生產力配合的政策及文化，因為新質生產力發展需要高質量及快速發展，而香港傳統是實行「小政府、大市場」，以往很多規則及做法，是否適合新時代發展。香港作為大灣區內最國際化及開放的城市，他認為需要把握好河套、前海及南沙等3大重要位置的發展。他又指香港下一步要做到產業高速發展，港府亦正考慮是否參考內地的做法，例如一些重點產業通過引導資金形式，能夠促進有關產業的發展。

同場的億航智能設備（廣州）有限公司副總裁許偉東指，低空飛行器未來發展方向集中在城市空中交通，期望為人類未來帶來另類的出交通出行模式。他又指該公司產品成為全球首個適航領域「三證齊全」載人航空器，期望未來可正式實現商業載人飛行。