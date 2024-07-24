參與油麻地暴動罪成 設計師尼漢各囚5年

被定罪始稱有悔意 官：口惠而實不至 於2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，213人被捕。其中兩人否認參與暴動受審，結果被裁定罪成。區院法官謝沈智慧昨判處兩名被告均入獄5年。法官指需考慮案情嚴重性等因素，並認為案中沒有任何減刑理由。

兩名被告為27歲設計師潘曉東，及39歲尼泊爾裔地盤工Pun Dhan Bahadur。控罪指，兩人於或約於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

沒任何減刑因素 辯方求情時提及尼泊爾裔被告有心臟問題，當晚亦非有預謀參與，但法官指身體及家庭等狀況等均非減刑因素。被告潘曉東的代表律師則指潘於事後飽受精神困擾，現時已有悔意。但法官指出，被告是經審訊後被定罪，被告聲稱有悔意，亦只屬「口惠而實不至」。法官最終以監禁5年作量刑起點，並認為本案中沒有任何減刑因素。

控方案情指，當日示威者與執法人員對峙，期間示威者曾投擲至少251枚汽油彈，4名執法人員在執行職務期間受傷。兩名被告沒有被辨認到作出破壞社會安寧的行為，但案發期間，當局已多次發出警告，要求在場人士離開，惟兩名被告仍身處現場。控方指，考慮到他們並非附近居民，並無理由前往現場，加上兩人被捕時的衣着及個人物品等，認為足以指證兩人參與暴動。法官接納控方說法，裁定控方已在毫無合理疑點下舉證，裁定兩人罪成。

執法部門於判刑後指，大批示威者於案發晚在彌敦道及窩打老道交界作出破壞社會安寧的行為，最終共213人被捕並控以暴動罪，分拆成17宗案件審理，本案是第16宗經法庭審訊後的判刑。本案有另外6名被告於案件開審前認罪，分別於去年7月被判囚41個月至45個月。至目前為止，本案213名被告中，有200人被裁定暴動罪罪成，其中11人被判入教導所，181人被判監禁29個月至64個月監禁，其餘8人則候判。案件編號：DCCC 789/2020