120周年 電車孖麥兜玩轉中環街市

【本報訊】香港電車慶祝120周年，將與動畫角色「麥兜」合作，以「處處有你 叮叮與你」為題，由7月31日（下周三）至9月8日，將於中環街市舉行一連串慶祝活動，包括設置了電車卡通人物擺設、展出電車過百年的歷史，以及設親子攤位遊戲等。

設打卡美食遊戲專區 中環街市每層都設有不同的打卡、美食、遊戲，及紀念品專區。其中尋寶遊戲於整幢大樓中共設有6個打卡點，市民可以拿着任務卡尋找「校長」的蹤影，集齊印章後即可以在限定店換取禮品。

在二樓打卡點設有電車明信片站，想送上生日祝福的市民可以將明信片投遞至郵箱，工作人員將會選取部分信件展示。市民亦可以享受香港美食，有雞蛋仔、凍檸啡雪葩特調、奶醬多凍咖啡及帶有電車圖樣的熱鮮奶等系列美食。

中環街市G層則設有親子遊戲攤位，包括巨型層層疊及電車路迷宮遊戲，層層疊印有「叮叮」冷知識。另一旁設有電車發展史專區，市民也可以於此瀏覽回顧這城市的歷史足迹。

此外，在G層設有香港電車「120周年限定店」發售的多款限定商品，包括「麥兜與你」電車模型、限量600套的「麥兜與麥太」親子八達通禮盒、限量300套的「香港電車雙甲子周年紀念」郵票等紀念品，還有999.9黃金紀念金幣，刻畫着香港電車120周年的主題圖文。