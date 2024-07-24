颱風逼日台 快運航班延期或取消

【本報訊】隨着颱風「格美」逐漸逼近日本及台灣，香港快運航空昨日宣布，今日及明日（24日及25日）部分營運之航班將受到影響。同時因應航班調動，該公司將有特別票務安排，其中前往或離開台北的乘客，可免費更改航點至台中或高雄，並獲豁免相關的手續費及票價差額，惟更改須受機位供應限制。

可免費更改航點 延期航班包括香港往返日本沖繩的兩個航班，分別為原定今早7時從香港出發的UO820及上午11時30分從日本沖繩出發的UO821，新出發時間分別為今日下午3時30分及當地晚上8時。

至於香港往返台北航班將取消，其中今日香港至台北航班，包括UO112、UO114、UO116，台北至香港航班，包括UO113、UO115及UO117；明日香港至台北被取消的航班為UO110，以及台北至香港的UO111。

另外，香港航空亦宣布受颱風「格美」影響，今日香港至台北的航班HX282及HX284，以及台北至香港的航班HX283將會取消。香港航空提醒旅客留意網站公布的實時航班狀態，並會對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客，豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。