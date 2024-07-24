書展煞科 趕掃平貨

外地展商大減 購買氣氛冷淡 一連7日的書展於昨日閉幕。本報記者於閉幕前到場視察，發現現場人流不少，有零星店舖出現人龍。多間店舖貼出六、七折優惠告示，但到結束之前亦未見進一步減價「清貨」。有書迷指，今年外地書商大幅減少，而買書氣氛亦都比以往冷淡。本地書商就表示，今年生意與去年相若，感覺整體氣氛一般。

市民李小姐每年都會參與書展，今年她更購入了書迷證，昨日已是她於今年書展的第4、5次到場。她於最後一日成功購得心頭好，買到心理學、醫學類書籍。她認為與以往相比，近年市民買書數量較以前少，又指今年書展少了很多台灣書商，由疫情前佔近三分之一，到今年只剩5至6間。她又提到，以往會有外國旅遊局來港推廣，近年就愈來愈少。

婦人帶3歲女感受閱讀氣氛 周太帶同3歲的女兒來到書展，並為女兒購入4本繪本，希望讓小朋友感受閱讀的氣氛。她坦言雖然書展買書的價格與書店差距不大，但書展選擇多，兒童類型的書本亦較齊全。來自廣州的麥先生昨日早上專程來港參與書展，不過他感覺收穫不多，原以為最後一天書商會以更低價促銷，最終亦要花近千元買書，較他預想中高。他認為香港書籍種類多，內容較開放，觀點亦較多元。

大型書店董事黎先生指，今年本地文化題材書籍較暢銷，10年前推出有關「九龍寨城」的書籍，今年受到讀者青睞，甚至較當時更暢銷。近年本地文化興起，本地、內地亦有不少讀者會購買有關香港文化書籍。對於今年書展，他估計人流較以往少一成左右，原先估計生意額可較去年多一成，惟現在只與去年相若。

貿發局就指，今屆書展、運動消閒博覽及「零食世界」3個展覽，合共吸引99萬人次入場。大會進行的訪問發現，受訪者於書展的平均消費金額達912元，較去年略升4.6%。書展中最受讀者歡迎的書籍種類依次為小說（47%）、漫畫（21%）、兒童及青少年讀物（19%）、旅遊（18%）及文學（16%）。