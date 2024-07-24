中九龍幹線 大部分隧道連接路竣工

【本報訊】貫通九龍市區的中九龍幹線工程自2017年起動工，議員鄧家彪聯同一眾九龍區的區議員於昨日到訪了中九龍幹線工地，實地考察了工程進度。

冀明年底完成主體工程 路政署表示，現時中九龍幹線整體工程進度理想，大部分隧道、連接路和隧道大樓的結構工程已經完成，相關機電工程亦正全面進行中。工程團隊正繼續積極採取適當措施，克服餘下主體工程的挑戰及追趕進度，務求達到於2025年年底完成中九龍幹線主體工程的原有目標。

鄧家彪指，現時幹線的主體工程，包括大部分隧道、連接路和隧道大樓的結構工程已經完成，只剩下機電信號安裝、園景綠化等後期工作便能邁向通車，屆時市民從九龍灣至西九龍的行車時間，將由現時約30分鐘大大縮減至約5分鐘。而中九龍幹線全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德發展區和九龍灣道路網，成為橫跨九龍中部的幹道。

鄧家彪續指，雖然經歷疫情及社會事件阻礙，但路政署仍能把握在不超支、不延期的情況下，如期於2025年第四季完工，令人振奮。其中一個提速提效的原因是路政署在2021年引入智能工地管理系統Smart Site Management System（SSMS）。該系統整合了建築資訊模型 Building Information Management（BIM）、工地內300多個監控系統，及物聯網感測器等，各項實時數據進行分析，讓路政署人員能於辦公室內同步監察6個分布在油麻地至九龍灣的工程項目。