業主入稟追租收舖 凱施大老闆破產

【本報訊】曾被指拖欠薪金及強積金供款，被業主入稟追租及要求收舖，現已被頒令清盤的凱施餅店，其大老闆蕭偉堅早前亦遭入稟申請破產。案件昨在高院聆案官席前提訊。聆案官考慮到蕭偉堅沒到庭，也沒派代表出席，決定即時頒令蕭破產。

已頒令清盤 缺席聆訊 本案破產呈請人為領展物業有限公司，答辯人為蕭偉堅。該破產聆訊安排在昨日下午進行，由黃健棠聆案官處理。惟蕭偉堅沒有到庭應訊，亦沒委派法律代表出席。聆案官考慮後，頒令蕭偉堅破產。

翻查資料，蕭偉堅及凱施餅店過往曾多次被業主入稟追討欠款。其中2023年7月，領展入稟高院，指有4間凱施餅店欠租，要求凱施交吉舖位，追討欠租及雜費等逾92萬元。涉及的4間舖位於愛民邨頌民樓地下、何文田廣場2樓、彩雲邨彩雲商場UG層及黃大仙中心北館2樓。

另外，2023年4月，鰂魚涌太古坊英皇道分店業主入稟高等法院，向蕭偉堅追討欠款約100萬元，並要求被告交吉舖位，同時支付衍生的訟費及利息。同月，蕭偉堅及妻子元雪全遭本前（香港）有限公司入稟高院，指凱施違反協議，向凱施等3個單位追討近1,400萬元。凱施餅店其後因共欠領展逾1,000萬元，被對方入稟作清盤呈請，並於今年1月被法庭頒令清盤。案件編號：HCB 2172/2024