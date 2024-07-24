1.35億資助換電動的士 業界斥抽籤限制受惠者

【本報訊】政府目標在2027年底前有約3,000輛電動的士投入服務。有消息稱，環境及生態局已初步擬定資助業界換車方案，預留1.35億元資助2,500輛的士換電動車；每輛車資助額介乎3萬元至6萬元，若超額會以抽籤形式決定，預計12月接受申請。有業界代表批評抽籤形式限制受惠對象，建議當局增加資助額，並向車主提供免息貸款。

料12月接受申請 香港的士小巴商總會指出，有關資助無疑對業界更換電動車有提振作用，但對以抽籤形式獲得資助有保留，認為當局應增加資助額度，讓所有有意換電動車的車主都能獲得資助，以更公平公正的做法激勵車主換車。總會又建議政府考慮提供免息貸款，讓相關車主可透過貸款方式完成電車更換，進一步提升更換電動車的誘因。

針對配套設施，總會希望當局繼續增加充電站或換電站的基礎設施及落實相關時間表，強調充電站網絡是推動的士小巴電動化轉型的關鍵配套，政府應該高度重視並加快部署。

總會又補充，政府應該制訂配套的監管政策，為轉型過程中的的士及小巴業界，提供必要的指導和幫助，並應積極與業界溝通，並在制訂政策細節時，適當吸納業界建議。