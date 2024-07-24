政黨倡放寬投資移民 住宅涵資產要求

【本報訊】針對政府未來施政，有政黨建議發展香港新質生產力，着力推動「高質經濟」、「高質惠民」、「高質治理」，圍繞發展經濟，改善民生，增強香港「興」的動能，共提出13個範疇、147項施政建議。部分建議包括放寬投資移民計劃，把住宅物業計入3,000萬元投資移民資產要求；大力發展跨境電商；放寬第二套住房按揭成數等。

籲拓跨境電商 辦購物節 身兼行政會議成員的議員林健鋒指，香港應在稅務、教育、投資移民出更多「勁招」，建議放寬投資移民計劃，把住宅物業計入3,000萬元投資移民資產要求；他亦建議進一步發展家族辦公室業務，鼓勵成員來港發展，加強對家族辦公室成員和外來專才的後勤生活配套，並就來港投資成立家族辦公室的人士和親屬，以及創科企業始創人及關鍵人員等給予香港居民身份，提供快捷通道。

因應國家電商產業發展蓬勃，市場規模已達16萬億人民幣，他建議政府大力發展跨境電商，包括進一步強化香港貿易發展局有關角色，推動展覽及會議創新，加強對本地和海外宣傳香港在電商領域的基建優勢和政策配套；延長貿發局「內地發展支援計劃」，協助企業開拓「企業對顧客」的跨境電商市場，推動兩地電商合作，打造「香港電商購物節」，同時爭取國家擴大《跨境電子商務零售進口商品清單》的覆蓋門類。

被問到其他國家亦取消將物業作為投資移民項目，林指香港應作為領導者而非跟隨者，而來香港專才不是只希望事業發展，亦希望成家立室、帶同家人來港，認為政策對招商引資、吸引人才有幫助，又指樓市不可以永遠不升，樓價跌會讓人失信心。議員梁美芬也指優才希望在港落地生根，稱措施可「帶旺個市」。