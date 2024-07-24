老鼠煙廣告設計精美 公然挑戰法紀

團體斥肆無忌憚 亂貼巴士站垃圾桶洗手間 政府在今年的預算案大加煙稅，早前又提出10項短期控煙措施，包括欲立法禁止加味煙等，望加強控煙以達到2025年將吸煙率降至7.8%的目標。不過，有團體認為政府一刀切措施令黑市私煙問題更嚴重，把更多煙民推向私煙市場，團體列舉近期本港多個公共地方出現大量非法私煙宣傳廣告，由巴士車站、垃圾桶旁到商場洗手間等，相關宣傳及行動已達「肆無忌憚」、「挑戰法例」的地步，建議政府循序漸進推行控煙政策。而衞生署控煙酒辦公室昨日在深水埗區採取執法行動，在兩間店舖檢取3個吸煙產品展示箱。

深水埗店舖檢3展示箱 團體社區發展脈搏昨日表示，政府早前提出10項短期控煙措施，包括持續檢視煙草稅、禁止加味煙等，預料在本立法年度內通過，惟本港執法部門早前破獲地下製煙工場，反映自增加煙稅後，本港黑市私煙問題日趨嚴重，如果再推出禁止加味煙等措施，可能令私煙問題更惡化，建議禁止加味煙不宜操之過急。

美女客服免費試食招徠 社區發展脈搏續稱，近期私煙商販在多個公共地方，例如在巴士車站、垃圾桶旁，甚至商場洗手間張貼「點心紙」廣告推廣老鼠煙，公然挑戰法紀，這些廣告設計精美，以「美少女客服」、「免費試食」、「即日送貨」等手段作招徠，加上遠低於煙稅的價錢吸引煙民光顧非法私煙，反映私煙廣告問題猖獗。該團體建議，控煙酒辦應加強巡查和執法檢控私煙宣傳：「呢啲老鼠煙商肆無忌憚地做宣傳，明顯地挑戰緊現行法例」。

衞生署表示，由去年1月至今年6月，控煙酒辦已移除超過1,900個載有吸煙產品廣告的網頁、社群媒體帳號或貼文。同期，亦就相關違例行為發出共123張傳票及42封警告信。而2021年至今，控煙酒辦成功檢控14名派發吸煙產品傳單（涉及15宗個案）的違例者，定罪個案最高判罰款港幣8,000元。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人不得以任何形式展示或安排展示任何吸煙產品廣告，違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。如屬持續罪行，則在罪行持續期間，每日另加罰款1,500元。