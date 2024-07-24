22年後每20人養15老幼 壓力大增

【本報訊】過去幾年的移民潮令本港流失約20萬名青壯年勞動力，加上長者人口大增，令香港的勞動人口與受供養人口比例亦迅速惡化。2015年政府推算指，香港在2034年時，每1,000人的總撫養比例為680，相當於20名勞動年齡人口需供養13.6人。但去年第3季，政府發表的最新人口推算報告已上調人口供養比例，因為2021年本港的總撫養率已達到每20名工作年齡者需供養9名兒童及長者，而到2046年，更會達到20人供養15人的比例，供養壓力愈來愈大。

2038年3人當中1長者 翻查本港老年人口的統計，2016年為基期的人口推算曾指，到2038年，本港約每3人中有一人是長者（65歲或以上），而75歲或以上人口的增幅更會由57萬人增加至140萬人。惟去年第3季，相關推算已再進一步，於2021年本港65歲或以上長者的人口已有145萬，佔總人口的20.5%，到2046年，這個年齡層的人口會再增加接近一倍達到274萬人，佔總人口36.0%。由於長者人口在未來25年（2021年至2046年）將上升約129萬人，故本港的勞動人口供養比例也會相應上升，到2046年，每20名工作年齡人士平均需要撫養15名兒童及長者。

總撫養比例被視為經濟活力的一個指標，而香港除了有勞動力減少、老年人口大增外，新生人口也連年下降，反映中期勞動力供應及消費需求均難以向好，情況令人憂慮。