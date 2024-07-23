撥亂反正：戲子與狂人對話終結篇

上集模擬了烏克蘭「戲子」總統澤連斯基與美國前總統「狂人」特朗普的上半段對話內容，以下為下集大結局，同樣純屬創作，切勿當真。

狂人：「你叫我幫忙跟俄羅斯談判，我是個生意人，雖然聰明、能幹，但也不是萬能。烏軍在歐美支持下仍然兵敗如山倒，經濟瀕臨崩潰，反觀俄國GDP增長率比美國還要高，我老友普京在國內的地位穩如泰山，不像澤小弟你那般，明明民望掃地及夠鐘落台還厚顏賴死不走。話說回來，這方面我可能還要向你學習學習。」

「我早前亦講過，台灣與美國相隔9,500英里遠，距離中國大陸則只有68英里，美軍很難提供有效保護。你可知美國與烏克蘭也相距接近5,700英里嗎？而且俄羅斯就在你家隔籬，同樣是鞭長莫及。老實說，你和我有甚麼談判籌碼跟普京議和？拜登政府留下的爛攤子，為甚麼我有責任來收拾？」

戲子：「特老兄，若你不想跟普京談，可以跟中國及北韓溝通一下嗎？若兩國拒與俄國做生意及供應武器，對烏軍將大有幫助。」狂人：「小弟你又忘記了？除了普京，中國的習近平及北韓的金正恩也是我的好朋友。中俄做甚麼買賣我不關心，只要前者不再向美國傾銷電動車及廉價貨品，打垮我國企業及工人就可以。俄國向北韓購買武器也對美國沒有影響，反正美國不能對俄售武，大家客路與貨品檔次都差很遠，不涉及競爭、搶客的問題。」

戲子：「那麼……最後我有最卑微的請求，將來俄軍兵臨城下，美國可為我及妻兒提供政治庇護嗎？」狂人：「我上台後會大幅收緊移民政策，尤其不歡迎冇錢、冇經濟貢獻的所謂政治難民。」戲子：「錢我有！都是來自剋扣歐美的援助。」狂人掛斷了電話。