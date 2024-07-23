龍吟虎嘯：總有一天美國會絕望

美國把中國當成目前和未來「大國競爭對手」展開全方位博弈，中國則不是。中國接招博弈，只是在反對美國的霸權和打壓，維護自身的權益；中國從沒想着如何打倒美國、在競爭中取代「美國第一」的地位；中國的理想不是當世界霸主，而是世界和平，建立人類命運共同體，「環球同此涼熱」，所以這場博弈是美國發起的。

故美國咄咄逼人，不擇手段，美國用「森林定律」、「弱肉強食」，甚至「有你沒我」、「你死我活」對待這場博弈和競爭。中國當然知道人類文明、國際社會存在這種「森林定律」、「弱肉強食」，知道資本主義、殖民主義、帝國主義的本性和稱霸必是如此。但中國從古至今的「大同理念」和中國特色社會主義的發展道路，不會以追求霸權打倒霸權、不會打倒霸權後取代霸權，這是中國和美國的本質不同，可以說中美博弈是兩種文明的衝突。文明不同，做法不同。美國對華會不擇手段甚至會發動戰爭，中國對美國是「不卑不亢、我守我疆」，「人不犯我、我不犯人」，會守住原則堅決反抗，擊退、打殘打垮一切進攻。

這場博弈，從特氏發起到拜登掌權已打了7年，經貿戰、科技戰、製造業戰、供應鏈戰、政治戰、外交戰、意識形態戰等大規模展開，還沒打起來的是金融戰和軍事戰，但也互別苗頭和積極部署。這兩場戰是美國對華競爭、企圖打倒中國的最後撒手鐧，只不過美國還沒有準備充分，中國的經濟實力和軍力強大，令美國不敢妄動刀兵，力量對比擺在眼前，一旦和中國動手，美國要考慮的已不是有多大把握打敗中國，而是要更多地考慮怎麼輸得少些。

時下，美國尚可聊以自慰的是，中美開戰美方還有可能把戰火控制在美國本土之外，只要「保住本土不受戰火荼毒」，美國就不算輸得太慘。然而這個「本土暫不受威脅」的空窗期不會太久，總有一天美國會失去這個空窗期，對「大國競爭、打倒中國」徹底絕望。