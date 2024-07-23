坦言集：自我滅亡

以色列大舉空襲胡塞武裝（即也門叛軍青年運動）在也門的據點，以方解釋是報復特拉維夫被襲。以色列總理與國防部長都宣言任何國家攻擊以色列都會得到以牙還牙、以眼還眼的報復，卻提也不提它對其他國家、民族的侵害，典型小霸王的狂妄口脗。

以色列此舉或許要顯示出它有能力跨越2,000多公里追襲也門的目標，但實質包含了以色列當前的弱勢。攻打也門胡塞武裝是因為已經沒法攔截胡塞武裝的遠程空襲。即使此次炸毀不少武器，但正如英美早前的空襲，胡塞武裝並未有過大損失，依然可以加強遠程攻擊以色列境內，胡塞武裝應有伊朗等大量的武器供應，以色列挑釁多會引致更大規模的被炸。

胡塞武裝的空襲帶來威脅，卻仍是次要。以色列面對最大的威脅是黎巴嫩的真主黨，後者正加強對以境的攻擊，目的似是引誘以色列揮軍北上。以國已陳兵邊境，也屢說要攻擊掃蕩真主黨的勢力，卻遲遲未動。理由應是以軍無必勝機會。內塔尼亞胡政權要攻，軍方卻遲疑，因為2006年敗退的痛苦教訓仍歷歷在目。哈馬斯的地道戰提升了城市游擊戰的水準與威力，以軍進入黎巴嫩，若不能速戰速勝，便是送羊入虎口，結果或比2006年更慘痛。

一旦北線潰敗，各方地方武裝必然群起進擊以軍和以色列境內，一敗便會全盤失利，尤其是真主黨已公開揭示以色列境內的重要基地、設施所在。這樣的資訊應已通報所有地方武裝，一舉攻城便會精確地打擊以色列的要害。以軍怎樣敢貿貿然出擊黎巴嫩呢？回擊胡塞武裝是轉移注意力，減少國內外對真主黨出兵的政治壓力，特別是空襲也門，風險低，損失少。即使不對之空襲，胡塞武裝仍會提升攻擊以色列的力度，這是最少額外風險、損失的回擊，並堅持以色列歷史以來睚眥必報的奸惡傳統，滿足猶太復國主義者的霸權心態。

不過，以色列此舉不可能阻止胡塞武裝、真主黨等的攻擊，以色列公開揚言不會停止在加薩的種族主義行動，戰爭只會逐步升級，各地方武裝的空襲必覆蓋以色列全境。以色列生命線的港口、航道必被完全封鎖，整個形勢是趨於大戰。或是以色列戰敗投降，或是再有以色列的勝利，才會終止。即使美國介入，但不主力出兵，以色列戰敗失國的機會更大。猶太復國主義的狂妄是自取滅亡。