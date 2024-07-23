10人涉禁錮襲擊14歲女 3女認罪

【本報訊】一名14歲女童在土瓜灣馬頭圍邨休憩處，遭10名男女包圍，不但遭拳打腳踢，更被偷錢甚至拍裸照。懷疑涉案的5男5女，事後被控襲擊及非法禁錮等共5罪，案件昨在區域法院審理。其中3女承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，其餘7人則否認控罪受審。法官將3名認罪女被告的求情，押後至10月30日進行，以待不認罪被告的審訊結束。

掌摑打踢扯髮拍裸照 本案涉及10名被告，依次為蘇佩儀、呂秉毅、黃煒舜、代號「Y.H.」的被告、代號「L.Y.」的被告、曹焱、朱栢朗、甘俊希、鄧子祥及湯焯霖。案發時10人年齡介乎15至21歲。全部被告被控於2022年4月18日，在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊Ｘ；同日非法禁錮Ｘ；及於4月18日至30日期間，向Ｘ勒索一萬元。鄧子祥另被控偷去Ｘ共500元。除蘇佩儀、「L.Y.」和湯焯霖外，其餘被告另被控刑事恐嚇Ｘ，威脅Ｘ拍攝和發布裸照，導致她不向執法部門報案。

蘇佩儀、「L.Y.」及湯焯霖昨承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，3人面對的勒索罪則准存檔法庭。

同意案情指，2022年4月18日凌晨時分，Ｘ應邀到馬頭圍邨，跟湯焯霖等被告會面。期間，有被告指控Ｘ偷取了項鏈，眾被告及後包圍Ｘ。過程中，「L.Y.」掌摑Ｘ臉頰十多次，湯亦曾掌摑及拳打腳踢Ｘ，又曾拉扯Ｘ的頭髮，有人在旁邊拍攝。Ｘ之後被帶到天光道網球場附近女廁，被眾人拍攝裸照，目的是避免Ｘ報案。至凌晨2時許，Ｘ始獲放行。案件今續審。除被告甘俊希須還押外，其餘被告均續准保釋。案件編號：DCCC 915/2022